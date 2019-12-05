2019/12/05 | 07:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #النهج_الديمقراطي تشجب الهجوم المنظم والكاسح الذي تنهجه الدولة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لجماهير شعبنا.كما تدين سياسات النظام التقشفية التي تضرب القدرة الشرائية للمواطنين وتسعى لحل الازمة الهيكلية على كاهل الطبقة العاملة وعموم الكادحين والفئات الوسطى.عقدت الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي اجتماعها العادي يوم 1 دجنبر 2019، تدارست خلاله مستجدات الاوضاع الدولية والاقليمية والوطنية والتنظيمية،......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#النهج الديمقراطي - بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي: فاتح دجنبر 2019) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#النهج الديمقراطي - بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي: فاتح دجنبر 2019) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).