القوات الأمريكية تنقل مئات من أسر ’داعش’ إلى العراق

2019/12/05 | 08:03 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصلت القوات الأمريكية نقل المئات من أسر إرهابيي تنظيم "داعش" الإرهابي من مخيم الهول في محافظة الحسكة شرقي سوريا إلى العراق....

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