الأمم المتحدة تستعد لإعلان تاريخي بحق الإيزيديين

2019/12/05 | 08:48 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تستعد الأمم المتحدة لإعلان تاريخي بحق الإيزيديين.

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