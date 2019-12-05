الدولار بألف ليرة.. انهيار غير مسبوق للعملة السورية

2019/12/05 | 08:48 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} "غلطة الشاطر بدولار"..و "من راقب الدولار مات هما".."إذا ظل الدولار يرتفع بهذه السرعة فسيصل قبلنا إلى العام 2020".."اليوم كنت عند الدكتور وأخبرني أن صحتي مثل الليرة".

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