“بالفديو”.. رانيا يوسف تحول صوتها الى رجل!

2019/12/05 | 08:58 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة: يس عراق نشرت الفنانة رانيا يوسف مقطع فيديو طريف لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور الشهير “انستجرام”.وظهرت رانيا يوسف في الفيديو وهي تجري لقاءاً مصوراً أجرته مع المذيع أحمد رأفت، المعروف بـ “مذيع الشارع”، وذلك في ختام فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.وطلب المذيع من رانيا التحدث في الميكروفون تحت تأثير جرعة […]

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