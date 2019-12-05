2019/12/05 | 09:00 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتصاعد وتيرة الحركة شيئا فشيئا داخل السوق الأسبوعي للسيارات المستعملة في العاصمة تونس، ولا تبدو برودة الطقس عائقا أمام توافد المئات من الحالمين بشراء سيارة في حالة حسنة وبسعر مناسب من السوق الذي أصبح ملاذا للطبقة الوسطى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تراجع الدينار يؤجج أسعار السيارات في تونس ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تراجع الدينار يؤجج أسعار السيارات في تونس ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).