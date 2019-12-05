أرامكو السعودية تعلن اليوم عن التسعير النهائي لطرح اسهمها في تداول

2019/12/05 | 09:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

تعلن شركة أرامكو السعودية اليوم عن سعر الطرح النهائي لأسهمها مع غلق باب الاكتتاب أمام المؤسسات في 4 ديسمبر الجاري.

ونقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر إن مديري الاكتتاب أوصوا بتسعير الطرح عند 32 ريالا للسهم ، وهو الحد الأعلى للنطاق الاسترشادي للأسعار، مما قد يجعله أكبر طرح عام أولي في العالم.

وحال تسعير الصفقة عند الحد الأعلى لنطاق الأسعار فإن الطرح العام الأولي لأرامكو سيتجاوز 25 مليار دولار ، وهي قيمة إدراج مجموعة علي بابا الصينية في 2014.

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