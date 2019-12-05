مصرف الرافدين يعلن شروطه لتمويل المشاريع الخاصة ببناء مجمعات سكنية ومراكز تجارية

2019/12/05 | 09:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اعلن مصرف الرافدين ،اليوم الخميس، عن استعداده لتمويل الشركات الاستثمارية والمستثمرين الذين يرومون القيام ببناء مجمعات سكنية او مراكز تجارية وأنشطة استثمارية اخرى تساهم في دعم الاقتصاد في البلاد.وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، ان “على المستثمرين والشركات الراغبين بالحصول على التمويل والتسويق المالي لهم زيارة […]

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