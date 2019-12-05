القبض على متهم يقوم بسرقة المواكب الحسينية في السماوة

2019/12/05 | 09:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

نفت وزارة التجارة، الأربعاء (04 كانون الأول، 2019) الأنباء التي تحدثت عن عزم الوزارة إيجاد بدائل لموانئ البصرة، فيما أكدت الاهتمام في تطوير الموانئ الجنوبية والاستفادة من طاقاتها .

وأكدت الوزارة، في بيان على "الاهتما

بغداد اليوم-متابعة

أصدر محافظ الديوانية، زهير الشعلان، أمرا بإعفاء مدير تربية المحافظة، عقيل عبد السادة عبيد، فيما كلف علي هويدي مطر، بمهام مدير التربية.

ووفقا لأمر إداري صادر عن المحافظ، فإن الأخير أعفى مدير تربية المحافظة، عقيل عبد السادة عبي

بغداد اليوم - بغداد

دعت وزارة الدفاع، الاربعاء 4 كانون الاول 2019، المتقدمين بصفة "طالب طيار" الى مراجعة مركز تطوع بغداد.

وقالت الوزارة في بيان، "ندعو الطلبة المتقدمين لدورة كلية القوة الجوية الرقم 80 بصفة (طالب طيار) والمرفقة اس

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