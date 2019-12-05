المرور تنوه عن قطع طريق رئيسي في بغداد لمدة 25 يوما

2019/12/05 | 09:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

اعلنت مديرية المرور العامة، انه سيتم قطع طريق رئيسي في بغداد لمدة 25 يوما.

وقالت المديرية في بيان تلقت "العهد نيوز" نسخة منه،

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