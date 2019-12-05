مقتل شخصين وإصابة ثالث في إطلاق نار وقع داخل قاعدة عسكرية امريكية

2019/12/05 | 09:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مسؤولون بقاعدة “بيرل هاربر” الأمريكية في ولاية هاواي مقتل شخصين وإصابة ثالث، في حادث إطلاق نار وقع داخل القاعدة.

وأضاف المسؤولون في مؤتمر صحفي في

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