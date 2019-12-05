ريال مدريد يدخل على الخط لخطف

2019/12/05 | 09:19 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أشارت تقارير صحفية إلى أن الصراع بين برشلونة وريال مدريد سيأخذ بعدا جديدا، حيث سيتنافس الفريقان إلى جانب مجموعة من الأندية، للظفر بخدمات الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جرمان.

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