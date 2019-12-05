مالية اقليم كوردستان تعلن تسليم 250 الف برميل من النفط الى بغداد شهريا

2019/12/05 | 09:30 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن وزير المالية في حكومة اقليم كوردستان يوم الخميس عن تسليم الحكومة الاتحادية في بغداد 250 الف برميل من النفط الخام شهريا.

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