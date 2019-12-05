واسط: تصريف مياه السيول من هور الشويجة باتجاة دجلة

2019/12/05 | 09:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الموارد المائية في محافظة واسط،اليوم الخميس، عن وصول كميات تقدر 400 متر مكعب في الثانية قادمة من الحدود الايرانية الى هور الشويجة ليتم تصريفها الى نهر دجلة.

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