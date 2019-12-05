نوري المالكي: ما يتعرض له العراق امتداد لأزمات المنطقة

2019/12/05 | 09:36 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس "ائتلاف دولة القانون" في ​العراق،​ ​نوري المالكي​، أن "​الأزمة​ التي يتعرض لها العراق هي امتداد للأزمات التي تشهدها المنطقة"....

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