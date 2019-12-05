سانا: القوات الأمريكية نقلت المئات من عائلات داعش إلى العراق

2019/12/05 | 09:39 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية، بأن القوات الأمريكية واصلت نقل المئات من عائلات تنظيم داعش من مخيم الهول في محافظة الحسكة إلى العراق.

وقالت الوكالة السورية يوم أمس إن "القوات الأمريكية قامت بنقل أكثر من 600 طفل وامرأة من أسر إرهابيي داعش من مخيم الهول بريف الحسكة إلى العراق".

وأشارت إلى "دخول 6 سيارات عسكرية نوع هامفي وقرابة 30 جندياً يتبعون لقوات الاحتلال الأمريكي من العراق إلى محافظة الحسكة استقروا في مطار خراب الجير غير الشرعي".

وتابعت: "ودخل رتل من الآليات العسكرية لقوات الاحتلال التركي إلى مفرق قرية مريكيز التابعة لناحية أبو راسين بريف الحسكة الشمالي قادماً من مدينة رأس العين".

بغداد اليوم - بغداد

اكد قائد عمليات الرافدين اللواء الركن جبار الطائي، الخميس، تأمين جميع دوائر الدولة في محافظة ذي قار، فيما اشار الى قرب عودة الدوام الرسمي بعد استحصال الموافقات الامنية.

وقال الطائي في تصريح لوكالة الانباء العراقية،&n

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت وزارة البيشمركة في اقليم كردستان، الاربعاء، بياناً بشأن هجوم عناصر داعش ضمن حدود منطقة كولجو.

وقالت الوزارة في بيان، "ببالغ الأسف، أقدم ارهابيوا داعش هجوماً مسلحاً على إحدى الأفواج التابعة للواء الثالث م

بغداد اليوم - ديالى

أكد مسؤول محلي في محافظة ديالى، الاربعاء، ان الحشد العشائري احبط هجوما شنه داعش على نقطة مرابطة أمنية على الحدود بين ديالى وصلاح الدين.

وقال رئيس مجلس ناحية العظيم محمد ضيفان العبيدي في حديث لـ ( بغداد اليوم)، ا

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