يونس محمود: الحذر مفتاح العراق لنهائي كأس الخليج

2019/12/05 | 09:40 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ متابعةرشح قائد المنتخب العراقي السابق، يونس محمود منتخب بلاده لتجاوز منتخب البحرين، والتأهل لنهائي بطولة خليجي 24.ويدافع أسود الرافدين عن حظوظهم في بلوغ النهائي، عندما يلتقون بالبحرين على ستاد الدحيل يوم الخميس المقبل، بنصف نهائي البطولة.وقال محمود في تصريحات: «مواجهة المنتخب البحريني، تتطلب أن يلعب كاتانيتش بحذر وواقعية».وأوضح: «يجب أن ندخل المباراة بحماس وقوة لانتزاع الفوز والوصول إلى المباراة النهائية.بلوغ هذا الدور لا يتكرر كثيرا، لذلك على اللاعبين أن يستغلوا الفرصة، ويبتعدوا عن التراخي».وبيّن أن بطولة الخليج لها معايير فنية خاصة تختلف عن غيرها، «إذ يعتمد الفوز على تفاصيل عدة».وأردف: «نتائج كأس الخليج دائما تكون خارج التوقعات، فمثلا رشح كثيرون الإمارات والكويت وعمان للانتقال إلى نصف النهائي، لكنهم غادروا مبكرا من الدور الأول، وأجد أن تأهل منتخبنا وقطر والسعودية والبحرين جاء عن جدارة واستحقاق».وأشار إلى أن تشكيلة العراق تضم مجموعة رائعة من لاعبي الخبرة والشباب، «ومع ارتفاع الروح المعنوية لمنتخبنا والمساندة والاهتمام من داخل العراق وحضور الجمهور الوفي إلى الدوحة لتشجيع الأسود سيتمكن المنتخب من المنافسة على اللقب».

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