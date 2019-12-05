محافظ البصرة يوجه بتدقيق استمرارية المحاضرين والحرفيين وموظفي الخدمة لإكمال اجراءات صرف اجورهم

2019/12/05 | 09:44 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / المستقبل العراقيوجه محافظ البصرة المهندس اسعد عبد الامير العيداني قسم الموارد البشرية في ديوان المحافظة باتخاذ الاجراءات اللازمة المتعلقة بالتدقيق في استمرارية جميع المحاضرين والحرفيين وموظفي الخدمة والحراس والكتبة المتطوعين المجانيين في مختلف مدارس محافظة البصرة.وقال العيداني في بيان صحفي صدر عن مكتبه الاعلامي الخاص وتلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه انه على ضوء كتاب مديرية تربية البصرة المتعلق باستمرارية جميع المحاضرين والحرفيين وموظفي الخدمة والحراس والكتبة المتطوعين المجانيين في مدارس البصرة تم توجيه قسم الموارد البشرية في ديوان المحافطة باتخاذ الاجراءات اللازمة لغرض التدقيق من الاسماء ليتم صرف الاجور لهم.وبين « محافظ البصرة انه بعد اكمال الاجراءات القانونية والإدارية اللازمة للتدقيق في اسماء المحاضرين والحرفيين وموظفي الخدمة والحراس والكتبة المتطوعين المجانيين في مدارس البصرة سيتم صرف اجورهم بعد التأكد من القوائم والاسماء الخاصة بالمباشرة.

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