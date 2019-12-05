2019/12/05 | 09:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

حصلت وكالة "العهد نيوز" على معلومات خاصة تفيد بقيام الولايات المتحدة الامريكية بتحريك عصابات داعش في بعض المناطق العراقية التي توجد فيها

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