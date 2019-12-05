المرور تطالب بتأهيل الطرق الرئيسة وتؤكد اتخاذها اجراءات للاسراع بمعاملات المواطنين

2019/12/05 | 09:46 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

طالبت مديرية المرور العامة الدوائر الخدمية المختصة في بغداد والمحافظات كافة، اليوم الخميس، بتأهيل البنى التحتية للشوارع والطرق الرئيسة، مؤكدة اتخاذها سلسلة من الاجراءات الهادفة الى الاسراع بإنجاز معاملات المواطنين.

وقال مدير عام العلاقات والاعلام في المديرية العميد عمار وليد الخياط، في تصريح تابعته "الغد برس"، ان "مديريته طالبت مرات عدة الجهات المعنية والمسؤولة، بتأهيل البنى التحتية للشوارع والطرق الرئيسة في بغداد ومحافظات البلاد كافة، من خلال اكساء الشوارع واعادة تخطيطها مروريا ووضع الاشارات والعلامات بما يسمح لرجل المرور بمزاولة عمله بالشكل الصحيح".

واشار الخياط، الى ان "تأهيل الشوارع سيسهم ايضا بتقليل الحوادث ويؤدي الى انسيابية الشارع والتقليل من حالات الزحام التي تحصل بسبب وجود الحفر والمطبات في تلك الشوارع".

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