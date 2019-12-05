نائب ألماني: الاتحاد الأوروبي لا يعتزم زيادة الدعم المالي للاجئين السوريين في تركيا

2019/12/05 | 09:47 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:أكد نائب في البوندستاغ الألماني (البرلمان)، نيلز شميد، اليوم الخميس، أن الاتحاد الأوروبي لا يعتزم زيادة الدعم المالي للاجئين السوريين في تركيا.

وقال ردا على سؤال يتعلق بإمكانية زيادة الدعم المالي لللاجئين السوريين في تركيا: "لا".

وتابع: "أولا ينبغي الوفاء بالمساعدة الحالية، كونها لم تنفق بالكامل.



لا يزال هناك ما يكفي من الأموال التي يجب إنفاقها، لذلك لا نحتاج إلى زيادتها".

ووفقا له، تلقت تركيا دعما قويا من الاتحاد الأوروبي في المسائل المتعلقة باللاجئين السوريين.

وأضاف شميد: "قد نضطر لمواصلة تقديم الدعم لبضع سنوات أخرى، لكن تركيا لا يمكنها أن تشكو من المبلغ الذي ينفقه الاتحاد الأوروبي، كون المساعدة التي قدمها الاتحاد الأوروبي كبيرة للغاية ."

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن لأكثر من مرة، أن بلاده ستفتح الحدود مع الدول الأوروبية للاجئين السوريين إذا لم تحصل على دعم كافٍ من الاتحاد الأوروبي.

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