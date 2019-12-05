القبض على ١٢ مطلوباً بقضايا مختلفة في الديوانية

2019/12/05 | 09:47 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت قيادة شرطة الديوانية، اليوم الخميس، القاء القبض على ١٢ مطلوبا في قضايا مختلفة بمناطق متفرقة من المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "مراكز الديوانية والنهضة والإسكان التابعة إلى قسم شرطة البلدة نفذت ممارسة أمنية واسعة للبحث عن المطلوبين للقضاء تضمنت نصب السيطرات المتحركة والثابتة وتفتيش العجلات والأشخاص أسفرت عن إلقاء القبض على ٧ متهمين بقضايا مختلفة من بينها النصب والاحتيال وتحرير صك بدون رصيد"، موضحة ان "تم التحقيق معهم في التهم المسندة اليهم من أجل إحالتهم إلى القضاء حتى ينالوا جزائهم العادل".

وبينت ان "مفارز قسم مكافحة الإجرام وبعد جمع المعلومات من قبل المصادر الخاصة تمكنت من إلقاء القبض على أحد المتهمين بسرقة منازل المواطنين بعد التعرف على محل تواجده حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".



واوضحت ان "مفارز قسم شرطة الأسرة والطفل القبض على ٤ متهمين بقضايا مختلفة وذلك خلال حملة قامت بها للبحث عن المطلوبين في قضايا العنف الأسري".

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