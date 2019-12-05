جراحة في الركبة تبعد نجم خط وسط يوفنتوس لثلاثة أشهر

2019/12/05 | 09:50 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قال يوفنتوس بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم إن سامي خضيرة لاعب الوسط سيغيب لثلاثة أشهر بعد خضوعه لجراحة في الركبة اليسرى.

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