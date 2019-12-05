ظاهرة كونية نادرة للشمس نهاية الشهر لم تحدث منذ 118 عاماً

2019/12/05 | 09:50 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تشهد سماء الشرقية حدوث ظاهرة كونية نادرة تتمثل في الكسوف الحلقي للشمس والذي يبدأ مساره صباح يوم السادس والعشرين من الشهر الجاري.

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