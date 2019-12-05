2019/12/05 | 09:52 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احالته الى قادة الكتل جراء خلافات معقدة بغداد – وعد الشمري: فشلت اللجنة القانونية في مجلس النواب في التوصل إلى اتفاق على مشروع قانون الانتخابات، واحالت النقاط الخلافية على قادة الكتل السياسية بغية حسمها، فيما تحدثت عن دور للأمم المتحدة في النقاشات تلبية لمطالب المتظاهرين.وقال عضو اللجنة سليم حمزة، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القانونية النيابية تفشل في التوصل إلى اتفاق على قانون الانتخابات) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القانونية النيابية تفشل في التوصل إلى اتفاق على قانون الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).