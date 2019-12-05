2019/12/05 | 10:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الشيخ احمد اليوسف الصباح رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم عن دعم بلاده المطلق لملف البصرة التي ستضيف منافسات خليجي 25 في كانون الأول من العام 2021.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكويت تدعم ملف البصرة لاستضافة خليجي 25) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكويت تدعم ملف البصرة لاستضافة خليجي 25) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).