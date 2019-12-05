2019/12/05 | 10:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن تطبيق إنستغرام المملوك لفيسبوك إنه سيشترط على مستخدميه الجدد تحديد تواريخ ميلادهم في إجراء جديد يستهدف المستخدمين الأصغر سنا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إنستغرام يلزم مستخدميه بتحديد تواريخ ميلادهم) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إنستغرام يلزم مستخدميه بتحديد تواريخ ميلادهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).