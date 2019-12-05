نيسان باترول .. بطل دروب الحياة

2019/12/05 | 10:04 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة أنوار بابل الوكيل الحصري لسيارات نيسان في العراق، الخميس، عن استمرارها بيع السيارات نوع باترول.

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