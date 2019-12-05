مقرب من مقتدى الصدر لـ

2019/12/05 | 10:07 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توجه "صالح العراقي" المقرب من زعيم التيار الصدري السيد "مقتدى الصدر" في تغريدة بالنصيحة الى الكاتب العراقي المقيم في بريطانيا واحد قادة الفتنة الحالي...

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