كوردستان تعلن تفاصيل اتفاقها مع بغداد بشأن ثلاثة ملفات مهمة

2019/12/05 | 10:07 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل (كوردستان 24)- قال وزير المالية في إقليم كوردستان آوات شيخ جناب الخميس إن أربيل قررت تسليم 250 ألف برميل يومياً من النفط الى بغداد ضمن اتفاق يشمل ايضاً ملف المستحقات المالية في اطار مشروع الموازنة المالية للبلاد لعام 2020.

وقال شيخ جناب في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع أعضاء الوفد المفاوض في أربيل "قررنا تسليم بغداد شهريا 250 الف برميل من النفط يوميا".

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وأضاف "اتفقنا على صيغة بشأن دفع الديون"، مشيراً الى أن "اغلب تم تثبيت اغلب مطالبنا في الاتفاقات مع بغداد ضمن مشروع الموازنة المالية".

وتابع "توصلنا الى اتفاق مع بغداد بشأن الميزانية والنفط".

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ووصف وزير المالية المباحثات التي أجراها وفد الإقليم مع الحكومة الاتحادية بالناجحة، وقال إن خفض حصة كوردستان في الموازنة "كان قرارا سياسيا".

وأضاف شيخ جناب "إذا بغداد التزمت بالاتفاق فلن تبقى هناك مشكلة بشان دفع رواتب الموظفين"، مبيناً أن "الكرة الآن في ملعب البرلمان العراقي.

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وقال سكرتير مجلس وزراء إقليم كوردستان آمانج رحيم في المؤتمر الصحفي إن إقليم كوردستان سيسهم في زيادة الإيرادات المالية للعراق.

وأضاف أن الاتفاق الأولي الأخير يصب في المصلحة العامة.





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