«كردستان» يوافق على تسليم 250 ألف برميل نفط يومياً الى بغداد

2019/12/05 | 10:08 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن وزير المالية في إقليم كردستان، آوات شيخ الجناب، التوصل إلى اتفاق بشأن تسليم شركة تسويق النفط (سومو) 250 ألف برميل نفط يومياً من نفط الإقليم.





وقال شيخ جناب في تصريحات صحافية تابعتها "الاقتصاد نيوز"، إن "الاتفاق الجديد سيذهب إلى البرلمان العراقي، للتصويت"، لافتاً إلى أن "تمرير هذا الاتفاق سينعكس إيجاباً على الوضع في الاقليم، ويساهم في حل الكثير من المشكلات".

وأضاف "هناك ثمانية رواتب ما زالت في ذمة حكومة الاقليم للمواطنين، على شكل ديون، فضلاً عن وجود 12 راتبًا تقاعديًا".

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