الذهب يرتفع في ظل إشارات متباينة بشأن التجارة من أميركا والصين

2019/12/05 | 10:08 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

ارتفعت أسعار الذهب في الوقت الذي تسببت في إشارات متعارضة من واشنطن وبكين في استمرار الضبابية بشأن اتفاق تجاري، وذلك بعد يوم من تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب دفعت المعدن الأصفر للنزول من أعلى مستوى في شهر.

وزاد الذهب لأعلى مستوى في شهر عند 1484 دولارا أمس الأربعاء، لكنه انخفض عند التسوية بعد أن قال ترامب إن المحادثات التجارية مع الصين تمضي على نحو "جيد للغاية".

ويأتي ذلك بعد يوم من تثبيط ترامب للآمال في التوصل إلى تسوية تجارية حين قال إن اتفاقا تجاريا قد ينتظر لما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر تشرين الثاني 2020.

هذا وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1477.69 دولار للأوقية (الأونصة) اليوم، وصعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2 بالمئة إلى 1483 دولارا للأونصة.

وواصل مؤشر الدولار خسائره وانخفض 0.1 بالمئة مما يقلص تكلفة الذهب للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

لكن مكاسب المعدن الأصفر كانت محدودة إذ ارتفعت الأسهم بعد تصريحات ترامب الإيجابية بشأن التجارة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1871.17 دولار للأونصة، ليستقر قرب ذروة قياسية عند 1873.50 دولار.

وصعدت الفضة 0.6 بالمئة إلى 16.93 دولار، بينما زاد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 901 دولار للأونصة.

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