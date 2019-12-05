2019/12/05 | 10:10 - المصدر: بغداد اليوم

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انطلاق عملية أمنية كبرى بمشاركة الحشد الشعبي في الصحراء الغربية

يتبع.



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بغداد اليوم- الديوانية

أقدم متظاهرون غاضبون من أهالي الديوانية، الخميس (05 كانون الأول 2019)، على غلق مديرية بلدية المحافظة.

وقال مصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "عدد من المتظاهرين قاموا بإغلاق مديرية بلدية محافظة الديوانية".

وكان مصدر أم

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