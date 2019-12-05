الحراك الطلابي يعود بقوة إلى الشارع اللبناني

2019/12/05 | 10:12 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيعاد الطلاب في مختلف المناطق اللبنانية، أمس الأربعاء، إلى التحرك والتظاهر من جديد، رفضا لممارسات السلطة السياسية الحاكمة وطريقة تعاطيها في الملف الحكومي.وذكرت وكالة «سكاي نيوز عربية» أن الآلاف من الطلاب تظاهروا في البقاع شرق لبنان وطرابلس شمالا، وأمام وزارة التربية في بيروت.وتظاهر طلاب الجامعة اليسوعية في بيروت اعتراضا على عدم التساهل في دفع الأقساط الجامعية، وتخفيض رواتب الأساتذة في الجامعة.ونجح الطلاب بتعطيل الصفوف الدراسية في الكلية للاعتصام والاعتراض.ويرفع الطلاب شعار الغلاء بالأسعار وطريقة تعاطي بعض إدارات المدارس والجامعات، إضافة إلى الفساد السياسي والمالي وعدم تلبية مطالب الشارع منذ بدء الاحتجاجات الشعبية في 17 من تشرين الأول الماضي.وتتواصل أيضا الاحتجاجات في مدينة صيدا جنوب لبنان، وفي بعقلين في جبل لبنان، وفي عدد من المناطق الأخرى.

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