نحو اكتفاء ذاتي في القطاع الزراعي

2019/12/05 | 10:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.عمر الخزاعي – باحث اقتصادي

بين الحين والأخر تعلن وزارة الزراعة منعها استيراد بعض المحاصيل الزراعية ومنتوجاتها في خطوة تؤكد ان العراق في مراحل جيدة

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