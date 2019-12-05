2019/12/05 | 10:48 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:كشفت الفنانة اللبنانية كارول سماحة عن تعرضها للتحرش أكثر من مرة خلال سنوات حياتها.

وكانت سماحة ضيفة على مؤتمر "نساء على خط التحرش" في الأردن لدعم النساء، وحكت عن تعرضها للتحرش لأكثر من مرة وهي طفلة صغيرة.وأوضحت كارول سماحة أنها تعرضت للتحرش وهي طفلة، مما سبب لها هاجس في حياتها.قالت كارول: "تعرضت لحالات تحرش كثيرة.



بعمر 5 سنين و7 سنين و9 سنين، من 4 أو 5 مرات".وأوضحت كارول خلال حديثها أنها تحاول توعية ابنتها وتعطيها بعض النصائح حتى تكون واعية لأي شيء يحدث لها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كارول سماحة: تعرضت للتحرش في طفولتي) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كارول سماحة: تعرضت للتحرش في طفولتي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).