2019/12/05 | 10:49 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قطع مؤقت للطريق من منطقة النهضة باتجاه الباب الشرقي في بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/05 | 10:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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