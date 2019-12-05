إرجاء التسوية الأمريكية الصينية يرفع سعر الذهب

2019/12/05 | 10:49 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، في الوقت الذي تسببت فيه الإشارات المتعارضة من واشنطن وبكين في استمرار الضبابية بشأن اتفاق تجاري، وذلك بعد يوم من تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب دفعت المعدن الأصفر للنزول من أعلى مستوى في شهر.

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