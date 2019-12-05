2019/12/05 | 10:49 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} رغم العواقب المدمرة المحتملة لقلة النوم والأثر السلبي على الصحة الجسدية، إلا أن هناك 5 أطعمة لا غنى عنها يمكن أن يساعد في إعادة ضبط ساعة الجسم وتعزيز النوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لنوم عميق.. 5 أطعمة لا غنى عنها) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لنوم عميق.. 5 أطعمة لا غنى عنها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).