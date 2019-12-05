بالوثائق... عبد الكريم خلف يطالب بتخصيص درجة وظيفية لابنته في مكتبه

2019/12/05 | 10:49 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

كشفت وثيقة رسمية، اليوم الخميس، ان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة عبد الكريم خلف قدم طلبا الى امانة سر مجلس الوزراء لتعيين ابنته "سارة عبد الكريم خلف" في مكتب الناطق باسم القائد العام،

وبحسب ما نقلته صحيفة "المدى" وتابعته "الغد برس"، جاء في الطلب الذي عنونه خلف الى مكتب رئيس الوزراء بالتفضل بالموافقة على تخصيص درجتين وظيفيتين لمكتب الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة

واكد خلف خلال الطلب انه "تم الاتفاق مع الامانة العامة لمجلس الوزراء على ذلك، وارفق اسماء الموظفين اللذين طلب لهما درجتين وظيفيتين وهما:

1- حيدر عبد المنعم محمد علي

2- سارة عبد الكريم خلف نعيم

وفي وثيقة اخرى طالبت الدائرة الادارية في مكتب رئيس الوزراء، بتخصيص درجتين وظيفيتين بناء على طلب الناطق عبد الكريم خلف.

ويذكر ان سارة عبد الكريم خلف تكتب في تويتر للتعريف عن نفسها بانها "مراقبة للوضع السياسي ومستقلة"، كما انها منذ ان اغلق والدها اللواء عبد الكريم خلف صفحته على تويتر بعد الهجوم الذي تعرض له لاصداره بيانات كاذبة والتي اتهم فيها المتظاهرين بقتل القوات الامنية تولت سارة الدفاع عن والدها وكتابة تغريدات تنقد فيها من يحاولون تكذيب البيانات التي تصدر عن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة.

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