شادي الشماوي - إلى الإضراب ! – بيان للمجموعة الشيوعيّة الثوريّة ، كولمبيا

2019/12/05 | 10:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #شادي_الشماوي جريدة " الثورة " عدد 624 ، 2 ديسمبر 2019https://revcom.us/a/624/revolutionary-communist-group-of-colombia-to-strike-en.htmlملاحظة الناشر : في ما يلى منشور أصدرته حديثا المجموعة الشيوعيّة الثوريّة ، كولمبيا .و " الإضراب " المشار إليه في العنوان يحيل على افضراب العام في 21 نوفمبر حينما غمر آلاف الناس عبر البلاد الشوارع في حركة إحتجاجيّة على الحكومة الكولمبيّة المدعومة من قبل الولايات ال......

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