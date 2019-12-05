2019/12/05 | 11:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلاق تظاهرة شعبية في بغداد لدعم السلمية وطرد المخربين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/05 | 11:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق تظاهرة شعبية في بغداد لدعم السلمية وطرد المخربين) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاق تظاهرة شعبية في بغداد لدعم السلمية وطرد المخربين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).