2019/12/05 | 11:08 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس في الوقت الذي تسببت إشارات متعارضة من واشنطن وبكين في استمرار الضبابية بشأن اتفاق تجاري، وذلك بعد يوم من تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب دفعت المعدن الأصفر للنزول من أعلى مستوى في شهر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الذهب يصعد في ظل إشارات متباينة بشأن التجارة من أمريكا والصين ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الذهب يصعد في ظل إشارات متباينة بشأن التجارة من أمريكا والصين ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).