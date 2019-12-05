تظاهرات العراق تستمر رغم تهديدات أنصار إيران

2019/12/05 | 11:08 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق يواصل العراقيون سلسلة احتجاجاتهم ضد سلطة بلادهم رغم استقالة رئيس الوزراء #عادل_عبدالمهدي وكذلك تحميلهم مسؤولية #الأزمة والتحريض على سفك دمائهم لإيران، وذلك عبر إقدامهم مجدداً على […]

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