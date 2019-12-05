2019/12/05 | 11:12 - المصدر: بغداد اليوم

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ضبط متهمين اثنين استوليا على إيرادات بلدية في نينوى لثلاث سنوات

يتبع.



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بغداد اليوم-بغداد

طلب الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء الركن عبد الكريم خلف، الخميس (5 كانون الأول 2019)، تعيين ابنته في مكتب الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة بعد استقالة حكومة عادل عبد المهدي.





وتضمنت الوثيقة التي تلقتها

بغداد اليوم- بغداد

انطلقت صباح اليوم الخميس (05 كانون الأول 2019)، تظاهرة حاشد في منطقة شارع فلسطين، شرقي بغداد للمطالبة بطرد المخربين عن التظاهرات، مبينا أن المتظاهرين زحفوا باتجاه ساحة التحرير.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن المئات من المت

بغداد اليوم- بغداد

أطلقت قيادة عمليات قاطع الانبار للحشد، الخميس (5 كانون الأول 2019) عملية أمنية كبرى مشتركة في الصحراء الغربية للمحافظة.

وقال نائب قائد عمليات قاطع الانبار للحشد احمد نصر الله في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه " تم إطل

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