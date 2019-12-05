مستشار محافظ الانبار يكشف لـ

2019/12/05 | 11:19 - المصدر: العهد نيوز

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العهد نيوز- الانبار

اعلن مستشار محافظ الانبار للشؤون الاغاثية مازن ابو ريشة، ان عدد الاسر النازحة داخل مخيمات النزوح لم يبقى منها سوى 1600 اسرة نازحة

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