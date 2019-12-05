اليابان تعتزم إرسال قوة بحرية إلى الشرق الأوسط لحراسة سفنها بالمنطقة

2019/12/05 | 11:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت صحيفة نيكي الاقتصادية اليومية، بأن اليابان تعكف على إعداد خطة لإرسال نحو 270 من أفراد البحرية إلى الشرق الأوسط لحماية السفن التي تنقل إمدادات

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