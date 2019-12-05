الرواتب والنفط.. اتفاق بين بغداد وكردستان

2019/12/05 | 11:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق الخميس استعدادها تسليم شركة "سومو " العراقية لتسويق النفط 250 ألف برميل يوميا، ضمن اتفاق يشمل أيضا ملف المستحقات المالية في إطار مشروع الموازنة المالية للبلاد لعام 2020.

وهذه المرة الأولى التي يعلن فيها إقليم كردستان بشكل رسمي استعداده تسليم النفط إلى شركة سومو منذ تدهور العلاقات بين بغداد وأربيل بعد 16 من أكتوبر 2017 وقيام الحكومة الاتحادية بإعادة انتشارها في كركوك والمناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل.

وفي مؤتمر صحفي مشترك عقده مع أعضاء الوفد المفاوض قال أوات شيخ جناب وزير المالية في حكومة إقليم كردستان "قررنا تسليم بغداد 250 ألف برميل من النفط يوميا".

وتابع "اتفقنا على صيغة بشأن دفع الديون، تم تثبيت أغلب مطالبنا في الاتفاقات مع بغداد ضمن مشروع الموازنة المالية".

شيخ جناب وصف في السياق المباحثات التي أجراها وفد الإقليم مع الحكومة الاتحادية بـ "الإيجابية"، وقال إن خفض حصة إقليم كردستان في الموازنة "كان قرارا سياسيا".

وأضاف قائلا "إذا التزمت بغداد بالاتفاق فلن تبقى هناك مشكلة بشأن دفع رواتب الموظفين" مبيناً أن "الكرة الآن في ملعب البرلمان العراقي".

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