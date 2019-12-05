2019/12/05 | 11:20 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} استطاعت جامعة كركوك الدخول في تصنيف {Greenmetric} العالمي الذي يعنى بموضوعات الاستدامة واستخدام الطاقة البديلة وزيادة المناطق الخضراء في الجامعات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جامعة كركوك تدخل تصنيفاً عالمياً) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جامعة كركوك تدخل تصنيفاً عالمياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).