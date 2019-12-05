نائب يكشف عن جهات تحاول فرض المحاصصة على نينوى.. ويهدد بالتظاهرات

2019/12/05 | 11:20 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف عضو مجلس النواب عن نينوى احمد الجبوري عن جهات تحاول فرض المحاصصة على نينوى، مهدداً بتظاهرات واعتصامات في المحافظة.

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